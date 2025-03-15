"Адвокат сказав мовчати": форвард "Динамо" висловився про сутичку з одноклубником, яка потрапила у прямий етер (відео)

Конфлікт "динамівців" став найбільш обговорюваною темою після центрального поєдинку туру

Нападник "Динамо" та збірної України Владислав Ванат прокоментував конфлікт, який стався між ним та форвардом киян Матвієм Пономаренком після гри із "Зорею" у 21-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Відповідний коментар Ваната наводить "ВДинамо". Владислав відмовився називати причини сутички, пославшись на "склероз".

– Чого ви не поділили прямо на полі з Пономаренком? Що то було?

– Не знаю. Не пригадую. Склероз.

– Чого не вистачає "Динамо" найбільше?

– Не знаю.

– Тобі, наприклад?

– Мені всього вистачає.

– А комусь чогось не вистачає?

– Не знаю, спитай у когось – може комусь щось не вистачає. Мені досить.

– Було дві бійки на полі. Я бачив ти там штовхався із хлопцем.

– Ні, я ні з ким не штовхався.

– Ні, не з нашим, а із 10 номером.

– Я ні з ким не штовхався. Я законослухняний громадянин.

– Так я зрозумів, тобі адвокат сказав мовчати.

– Так, бо 5 матчів дискваліфікації знову дадуть. Воно мені потрібне? – сказав Ванат.

Нагадаємо, Ванат та Пономаренко стали авторами забитих м’ячів у грі із "Зорею". Після гри їх жорстко розкритикував Віктор Леоненко. До слова, "Динамо" заборонило луганчанам випустити на поле орендованих гравців Біло-Синіх.