Ракицький стріляв по окупантах із танка

Скандальний центрбек підтримує ЗСУ

Відомий український футболіст Ярослав Ракицький вів вогонь по російських окупантах на торецькому напрямку. До речі, центральний захисник після повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишив "Зеніт" і перейшов до турецького клубу.

Про це повідомив командир танкового батальйону 32 ОМБр Сергій Корнійчук в інтерв’ю Tribuna.com. За словами військового, Ярослав любить Україну та не покине країну.

"Я вже дуже давно служу. У мене є багато побратимів, які дивляться футбол. Про Ярослава різне розповідали. Або коли виставлю фото з Ракицьким, то писали: "Та це сепар" чи ще щось подібне.

Можливо, деякі його не сприймали через те, що було багато хейту, коли він у "Зеніт" пішов грати. Він каже, що відразу повернувся, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Я кажу: "Бл*н, мужики, Ярослав до нас приїжджає. Коли були на торецькому напрямку, то там було дуже жорстко. І не кожен волонтер чи наш знайомий сів би з нами в машину і заїхав у місто, де ходить противник. А Ярослав з нами їздив, виїжджав на танку і навіть вів вогонь по окупантах.

Якщо чесно, йому говорю: "Брате, ти ж можеш виїхати з України". А він відповідає: "Скільки можна їздити? Це моя країна, тут житиму. Тут мої діти навчаються і вони тут проживатимуть", — заявив Корнійчук.

Раніше повідомлялося, що Ракицький відвідав Покровськ (Донецька область), викликавши істерику у росіян. Додамо, що Ярослав мріє повернутися до збірної України.