"Мухи в голові важливіші за країну": український футболіст відмовився грати за збірну (відео)

Дивна історія відбувається на рівні юнацької та молодіжної збірної України

Відомий коментатор Віктор Вацко прояснив ситуацію із 17-річним українським футболістом німецького "Баєра" Артемом Степановим. Минулого року юний талант продовжив контракт із Фармацевтами.

Відповідний коментар Вацко розмістив на своєму YouTube каналі. Нападник не хоче грати за збірну України U-19 через конфлікт із головним тренером команди Дмитром Михайленком. Нібито футболіста зачепило інтерв’ю наставника.

За інформацією Вацка, батько Степанова наполягає на тому, щоб його син грав за молодіжну збірну України U-21. Він навіть звернувся з відповідним проханням до головного тренера команди Унаї Мельгоси, але отримав лише дозвіл на тренування з "молодіжкою". Крім того, ходять чутки, що українець може заграти за збірну Німеччини. Коментатор вважає, що конфлікт із Михайленком надуманий, а футболістові варто ухвалити рішення, чи хоче він грати за збірну України, чи ні.

"Поведінка футболістика, який своїми діями показує, що його его і якісь "мухи" в голові важливіші за країну. Ну що Шевченко такого має вмовляти? Може, ще Андрій Шевченко перед батьком Степанова, я не знаю, на коліна стати повинен? Все заради того, щоб за збірну України грав хтось, хто не хоче за неї грати?

Я не можу згадати випадків, коли футболіст, який не бажає грати за команду, цій команді давав би щось, окрім геморою”, — заявив Вацко.

Віктор Вацко

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй на другому місці. Це дало право нашій команді зіграти у стиковому раунді. Жеребкування звело українців з Бельгією, проте пройти Червоних Дияволів Синьо-жовті не змогли.

Додамо, що наступний збір збірної України відбудеться влітку, а восени на нашу команду очікують важкі ігри у відборі на чемпіона світу-2026.