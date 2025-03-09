Відому українську тенісистку хотіли депортувати зі США

Дивний інцидент стався з українкою в американському аеропорту

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№46 WTA) розповіла, що з нею стався неприємний інцидент у США. До речі, українка дійшла до 3-го кола на першому Турнірі Великого Шлему у 2025 році.

Відповідний коментар Даяни наводить БТУ. Спортсменка поскаржилася, що провела в поліції близько чотирьох годин.

"Я летіла до Штатів маршрутом Ніцца-Стамбул, Стамбул-Сан-Франциско, і після прильоту мене хотіли депортувати до України, бо хтось через Інтерпол офіційно подав заяву до США, що мій паспорт із візою загублено. Насправді це не так, мій паспорт був у мене на руках і взагалі ніколи не губився.

Я провела чотири години в аеропорту в поліції, чекаючи якихось результатів. За законом, у США, якщо паспорт вважається в системі загубленим, то американська віза стає автоматично недійсною. Мені її закреслили і, чесно кажучи, я думала що все, припливли, летимо назад (сміється). Хоча насправді віза в мене була ще на два роки.

Через чотири години мені дають папірець, в якому зазначено, що я можу перебувати в США шість місяців, після чого візу треба переробити. Було нервово і напружено, прямо як у фільмах. Найцікавіше, що в системі вони не бачили, від кого надійшла інформація, що мій паспорт загубили. Спасибі американцям, що впустили, а то зараз я просто могла б сидіти вже вдома (сміється)", — заявила Даяна.

Раніше повідомлялося, що у вирішальному поєдинку Australian Open-2025 американка Медісон Кіз перемогла нейтральну тенісистку з Білорусі Аріну Соболенко. Після поразки Соболенко відзначилася огидним вчинком.