Вчинок Світолиної викликав переполох у Росії (відео)

Українка демонстративно не потиснула руку росіянці

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 23 WTA) не зуміла вийти до півфіналу турніру в Індіан-Веллс (США), програвши нейтральній представниці РФ Міррі Андрєєвій (№ 11 WTA). Після гри українка традиційно не потиснула руку представниці країни-агресора.

Цей вчинок Світоліної викликав істерику в Росії. Про це повідомляє "Телеграф".

Російські пропагандисти відразу поширили цю новину, а російські користувачі Інтернету накинулися на українку з образами. Росіяни звинувачують Світоліну у "відсутності моралі та неповазі до суперника".

Еліна та інші українські тенісисти не тиснуть руку представникам РФ та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну. Річ у тому, що більшість тенісистів із цих країн мовчазно підтримують агресію Росії проти України.

Відеоогляд матчу Світоліна — Андрєєва

Нагадаємо, цього сезону Світоліна повторила свій найкращий результат на Australian Open. На Відкритому чемпіонаті Австралії-2025 Еліна дійшла чвертьфінальної стадії. До речі, у Мельбурні чоловік українки, французький тенісист Гаель Монфіс встановив унікальне досягнення у тенісі.