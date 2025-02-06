Відомий тенісист пустився берега

Спортсмен попався на вживанні метамфетаміну

Венесуельський тенісист, 245 ракетка світу Гонсало Олівейра отримав відсторонення від змагань за вживання метамфетаміну. Напередодні на вживанні цієї ж забороненої речовини попався український паралімпієць.

Про це повідомляє metro. Позитивну пробу тенісист здав 25 листопада на "Челленджері" в Мансанільо (Мексика).

Повідомляється, що усунення Гонсало набуло чинності 17 січня 2025-го. Поки йде розгляд справи, він не може брати участь у турнірах, тренувати чи відвідувати змагання, санкціоновані міжнародними тенісними організаціями. Зазначається, що в Олівейри не було терапевтичного виключення на приймання цієї речовини.

Додамо, що відомий тенісист Нік Кірьос висміяв ситуацію, опублікувавши в Instagram музичну тему з американського телесеріалу "Пуститися берега" — кримінальної драми, що розповідає про вчителя хімії, що став наркобароном, який разом з одним зі своїх учнів виготовляє метамфетамін.

"Стероїди — це добре, але це дико. Світ тенісу збожеволів", — прокоментував ситуацію Кірьос.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Мудрик провалив допінг-тест на мельдоній. Ця речовина, яка була заборонена у 2016 році, популярна у РФ, проте фахівці заперечують її ефективність. Напередодні "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами. Михайлу загрожує до 4 років дискваліфікації. Додамо, що в мережі з’явилася інформація про пробу B Мудрика.