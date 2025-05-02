Світоліна програла першій ракетці світу битву за фінал у Мадриді (відео)

Українка не зуміла вийти у фінал

У четвер, 1 травня, у Мадриді (Іспанія) відбувся півфінальний матч на ґрунтовому турнірі WTA 1000. Українка Еліна Світоліна (№17 WTA) зіграла проти нейтральної представниці Білорусі Аріни Соболенко (№1).

Поєдинок, що проходив на Manolo Santana Stadium, завершився перемогою Соболенко з рахунком 6:3, 7:5. Про це повідомляє "Телеграф".

Ця поразка стала п’ятою для Еліни у протистоянні із Соболенко. Українка лише один раз обігравала Аріну. Додамо, що Еліна заробила 291 040 євро призових (близько 14 млн грн) та 390 рейтингових очок.

Повний відеоогляд матчу Світоліна — Азаренко буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, Світоліна стартувала в Мадриді з другого кола перемогою над Соней Картел (Велика Британія, №60) з рахунком 6:3, 6:1, потім українка обіграла Олену Рибакіну (Казахстан, №11) — 6:3, 6:4, після чого пройшла Марію Саккарі (Греція, №82) — 6:3, 6:4. У чвертьфіналі Еліна розгромила Моюку Утідзіму (Японія, №56) з рахунком 6:2, 6:1. Додамо, що Соболенко у чвертьфіналі з великими проблемами обіграла українку Марту Костюк (№36) 7:6(4), 7:6(7).

Нагадаємо, у квітні Світоліна виграла престижний ґрунтовий турнір WTA 250 у Руані (Франція). У вирішальному матчі українка обіграла сербську тенісистку Ольгу Данилович (№39 WTA).