Російський тенісист погрожував вбити суперника під час матчу

Інцидент стався на турнірі у Франції

Французький тенісист Корентен Муте розповів, що "нейтральний" росіянин Павло Котов погрожував йому розправою прямо під час гри. До речі, російські тенісисти часто потрапляють у скандали через свої витівки під час матчів.

Росіянин не отримав навіть попередження судді за свої слова. Про це Муте розповів у соцмережах, щоправда, пізніше видалив свій пост.

"Йому навіть не дали попередження за такі слова на корті. Якщо ви не хочете, щоб я втручався, чому ви не виконуєте свою роботу?" — написав Муте, зазначивши обліковий запис ATP.

Нагадаємо, Муте та Котов зіграли один з одним на турнірі серії "Челленджер" в Екс-ан-Провансі (Франція). Поєдинок було перервано в середу, 30 квітня, через проблеми з електрикою. Корентен розповів, що росіянин вимовив фрази "ще раз вийдеш до сітки — я тебе вб’ю" і "одного разу хтось тебе вб’є".

Матч було дограно у четвер, 1 травня. У підсумку переміг француз — 7:5, 3:6, 7:5.

Російські тенісисти давно прославилися на весь світ негідними витівками на корті. Наприклад, Данило Медведєв образив суддю під час матчу у Дубаї (ОАЕ). До цього росіянин звинуватив у своїй невдачі дівчинку, яка подає м’ячі.