Свитолина проиграла первой ракетке мира битву за финал в Мадриде (видео)

Украинка не сумела выйти в финал

В четверг, 1 мая, в Мадриде (Испания) состоялся полуфинальный матч на грунтовом турнире WTA 1000. Украинка Элина Свитолина (№ 17 WTA) сыграла против нейтральной представительницы Беларуси Арины Соболенко (№ 1).

Поединок, проходивший на Manolo Santana Stadium, завершился победой Соболенко со счетом 6:3, 7:5. Об этом сообщает "Телеграф".

Это поражение стало пятым для Элины в противостоянии с Соболенко. Украинка лишь один раз обыгрывала Арину. Добавим, что Элина заработала 291 040 евро призовых (около 14 млн грн) и 390 рейтинговых очков.

Полный видеообзор матча Свитолина — Азаренко будет доступен здесь позднее.

Отметим, Свитолина стартовала в Мадриде со второго круга победой над Сонэй Картэл (Великобритания, №60) со счетом 6:3, 6:1, затем украинка обыграла Елену Рыбакину (Казахстан, №11) — 6:3, 6:4, после чего прошла Марию Саккари (Греция, №82) — 6:3, 6:4. В четвертьфинале Элина разгромила Моюку Утидзиму (Япония, №56) со счетом 6:2, 6:1. Добавим, что Соболенко в четвертьфинале с большими проблемами обыграла украинку Марту Костюк (№36) 7:6(4), 7:6(7).

Напомним, в апреле Свитолина выиграла престижный грунтовый турнир WTA 250 в Руане (Франция). В решающем матче украинка обыграла сербскую теннисистку Ольгу Данилович (№ 39 WTA).