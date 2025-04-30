Російський тенісист зганьбився у прямому етері (відео)

Росіянин накинувся на суддю на вежі

Російський тенісист Святослав Гулін перебуває під загрозою дискваліфікації через свою дивну поведінку під час матчу.

Гулін на турнірі ITF в іспанському Сабаделі ображав суддю двома мовами, а також показував йому непристойні жести. Про причину зриву Святослав розповів у коментарі "Матч ТВ".

Примітно, що Гулін вилаявся на суддю після того, як виграв черговий розіграш, зробивши рахунок 4:0 на свою користь у вирішальному сеті. За його словами, суддя та суперник помилилися в одному з розіграшів, що спричинило його негідну поведінку. Росіянин вимагає дискваліфікації судді. До речі, організатори турніру в Іспанії покарали гравця штрафом у розмірі 2 тисяч євро.

"Не згоден тільки з тим, що мене дискваліфікували, а суддю ніяк не покарають, хоча він припустився дуже великої помилки. Це дуже прикро. На важливому розіграші я прийняв м’яч навиліт, потрапив у лінію, а суперник показав зовсім інший відскок — слід від іншого м’яча. Суддя йому повірив. І в мене дуже сильно почали грати емоції. Потім я виграв цей гейм, довів рахунок до 4:0. Але я дуже емоційна людина", – заявив Гулін.

Додамо, Медведєв славиться своєю неспортивною поведінкою на корті. Наприклад, нещодавно Данило зганьбився на Підсумковому турнірі ATP. Також росіянин влаштував дивний діалог з уболівальником на Australian Open-2025.