"Ман Сити" со скандалом проиграл финал Кубка Англии (видео)

Ошибка арбитра повлияла на ход встречи

В субботу, 17 мая, в Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли" состоялся финал Кубка Англии по футболу сезона 2024/25. За трофей боролись представители Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонской команды. Об этом сообщает "Телеграф".

Единственный гол во встрече записал на свой счет 26-летний английский форвард Эзе Эберечи. На 16-й минуте нападающий удачно замкнул прострел Даниэля Муньоса с правого фланга. Горожане пытались отыграться, имея тотальное преимущество на поле в виде 78% владения мячом и 23 ударов (6 в створ), однако пробить кипера Дина Хендерсона им не удалось. К слову МС даже не реализовал пенальти — Омар Мармуш не переиграл голкипера с точки.

Скандальный момент во встрече произошел на 26-й минуте. Хендерсон сыграл рукой за пределами своей штрафной, однако ни арбитры, ни VAR нарушения правил здесь не заметили, хотя за подобное кипера можно было удалить с поля.

Видеообзор матча "Кристал Пэлас" - "Ман Сити"

Отметим, "Ман Сити" считался фаворитом во всех турнирах, в которых принимал участие, однако в этом сезоне не сумел завоевать титулов. К слову, в Лиге чемпионов Горожан выбил "Реал".