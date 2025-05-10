У Британії стався скандал через прапор України (відео)

Організатори футбольного матчу відібрали у вболівальника прапор України, попри те, що на полі грав українець

У суботу, 10 травня, в Іпсвічі відбувся матч 36-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) між місцевим "Іпсвічем" та "Брентфордом" (0:1). До речі, за "Брентфорд" виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, який вийшов у цьому поєдинку у старті.

На матчі у журналіста та футбольного вболівальника Ендрю Тодоса стюарди забрали український прапор. Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Ганебні сцени від стюардів "Іпсвіча". У нас забрали простий прапор України, бо він "політичний". Нібито потім повернуть (прапор пізніше повернули, — Ред.).

Не дай боже "Іпсвічу" підписати українця чи Балтачі приїхати в гості (українець Сергій Балтача виступав за "Іпсвіч" наприкінці 80-х, — Ред.).

Не має значення, що у "Брентфорда" є український гравець", — написав Тодос.

У результаті Тодос таки знайшов вихід із ситуації та показував прапор України на дисплеї свого смартфона.

Згодом прапор України повернули власнику.

Нагадаємо, у 36-му турі АПЛ український лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко оформив гол у ворота "Фулгема" (3:1). Українець своїм взяттям воріт розпочав камбек, забивши гол у роздягальню.