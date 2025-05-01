Український боксер нокаутом програв чемпіонський бій за пояс WBC (відео)

Бій завершився на початку 3-го раунду

У четвер, 1 травня, у Преторії (ПАР) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному бою шоу пройшов чемпіонський бій між володарем титулу WBC у бріджервейті Кевіном Лереною (31–3, 15 КО, ПАР) та претендентом з України Сергієм Радченком (11–8, 5 КО).

Поєдинок, який проходив на Sunbet Arena, завершився перемогою чемпіона. Про це повідомляє "Телеграф".

У другому раунді Лерена тричі відправив українця у нокдаун. Радченко зумів "дожити" до гонга і навіть вийшов на третій раунд, проте Кевін потужними ударами добив українця — суддя зафіксував технічний нокаут. Таким чином Лерена захистив свій титул чемпіона світу.

Довідка: Бріджервейт — це вагова категорія у професійному боксі, створена WBC у 2020 році та визнана WBA у 2023 році. Ця категорія призначена для боксерів вагою від 200 фунтів (91 кг) до 224 фунтів (102 кг). Вагова категорія названа на честь шестирічного американця Бріджера Вокера, який у липні 2020 року врятував свою чотирирічну сестру від бродячого пса. При цьому хлопчик постраждав.

Бріджер Вокер з поясом WBC

Бріджер Вокер із сестрою

Нагадаємо, зараз Україна представлена лише двома чемпіонами світу. Олександр Усик володіє трьома основними поясами у надважкій вазі, а Василь Ломаченко – титулом IBF у легкій ваговій категорії.