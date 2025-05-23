Украинский боксер обнял соперника из России после боя (видео)

Спортсмен решил поддержать представителя страны-агрессора

Украинский боксер Даниил Гончарук (9-1, 9 КО) обнялся с российским коллегой Русланом Камиловым (15-4-1, 9 КО). Это произошло на вечере бокса в Бангалоре (Индия).

24-летний уроженец Киева добыл уверенную победу, после чего обнял проигравшего представителя страны агрессора. Об этом сообщает "Телеграф".

После 4-го раунда 36-летний россиянин отказался выходить на ринг. Рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом. Добавим, что Гончарук завоевал титул WBA Asia Middle East.

Затем последовала традиционная процедура поднятия руки победителю. Судья поднял руку Даниилу, после чего тот обнял россиянина. Мотивы поступка украинца на 4-м году полномасштабного вторжения РФ неизвестны.

Напомним, в начале мая в Претории (ЮАР) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою шоу прошел чемпионский бой между обладателем титула WBC в бриджервейте Кевином Лереной (31–3, 15 КО, ЮАР) и претендентом из Украины Сергеем Радченко (11–8, 5 КО). Поединок завершился победой чемпиона нокаутом.