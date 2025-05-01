Усик образив Дюбуа: "Динаміт" обіцяє помститися українцеві (відео)

Британський боксер черпає мотивацію з помсти

Чемпіон світу з боксу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) образився на чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) за слова українця після першого бою. Зазначимо, перший поєдинок між боксерами завершився зі скандалом.

Відповідний коментар Дюбуа наводить Queensberry Promotions у соцмережі Х. Британець вважає, що Олександр спілкувався з ним зневажливо.

"Йому було що сказати, розумієш? Розмовляв зі мною зверхньо, ніби я якийсь хлопчисько, а він — такий весь із досвідом, повчив мене всьому. Так що я не можу дочекатися моменту, коли все виправлю і, знаєш, залишу останнє слово за собою. Ось побачиш", — сказав Дюбуа.

Нагадаємо, Усик після перемоги підійшов до Дюбуа і сказав: "Це бокс, а не балет".

Нагадаємо, бій Усик — Дюбуа 2 відбудеться 19 липня 2024 року в Лондоні на легендарній арені "Вемблі". Напередодні український боксер звернувся до президента США Дональда Трампа з вимогою "відкрити очі" і зупинити російську агресію в Україні. Він закликав американського лідера викинути Росію з України й більше не говорити про те, що Україна має щось віддати росіянам.