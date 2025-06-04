"Бубка — чорт": український спортсмен звинуватив легенду у сприянні росіянам (фото)

На змаганнях у Тайвані російські спортсмени вийшли з прапорами

На Всесвітніх іграх майстрів, що проходили в Тайвані з 17 по 30 травня, російські спортсмени виступали з національною символікою. Ці змагання організовує Міжнародна асоціація ігор майстрів (IMGA), яку з 2022 року очолює Сергій Бубка. Колишній спортсмен неодноразово потрапляв у скандали із російським "душком".

Про це публічно повідомив лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич. За його словами, прапори РФ майоріли у різних вікових групах і дисциплінах, а офіційні акаунти IMGA тим часом поширювали наративи про "єдність через спорт", використовуючи російську символіку.

Репости у акаунті IMGA

Російська символіка на Всесвітніх іграх майстрів

Гераскевич не стримувався у виразах щодо Бубки: "російській пропаганді та російським спортсменам не місце на міжнародній спортивній арені, вони мають бути ізольовані від цивілізованого світу. Бубка — чорт. Він має понести покарання за злочини проти України, бути виключеним з НОК України, і в жодному разі не має права носити звання "Герой України".

Попри скандал, сам Бубка залишився задоволений: він особисто відвідав змагання, похвалив організацію і назвав Ігри "вражаючим успіхом".

Бубка на Всесвітніх іграх майстрів/ Кадр з трансляції

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські пропагандисти вигадали нову спробу словесно атакувати українців. Мовляв, українці не мають грати в кубках, де колись виступала РФ, через небажання виступати там, де дозволяють використовувати прапори Росії та Білорусі.