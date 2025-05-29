Україна оголосила про бойкот чемпіонату світу: подробиці скандалу

Олімпійська федерація повернула Білорусі прапор та гімн

У четвер, 29 травня, Федерація дзюдо України (ФДУ) заявила про бойкот чемпіонату світу. Напередодні Міжнародна федерація дзюдо (IJF) повернула спортсменам із Білорусі прапор та гімн.

Про це повідомляє пресслужба ФДУ. Бойкот був оголошений, керуючись указом Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року №4435. Указ забороняє офіційним українським делегаціям змагатись із представниками країн-агресорів, якщо на змаганнях не заборонено національну символіку агресорів.

"Ми переконані, що участь спортсменів з країн-агресорів під національними символами — це не лише політична сліпота, а й зневага до жертв війни та міжнародного права. Федерація дзюдо України й надалі буде послідовно відстоювати позицію, яка ґрунтується на моральних цінностях, свободі й гідності українського народу", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що не всі українці погоджуються з діями ФДУ. Деякі користувачі критикують рішення про бойкот.

Нагадаємо, ЧС-2025 з дзюдо відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в Будапешті (Угорщина). З 2023 року російські та білоруські дзюдоїсти виступали на міжнародних турнірах з дзюдо в нейтральному статусі, згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).