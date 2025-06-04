"Бубка — черт": украинский спортсмен обвинил легенду в содействии россиянам (фото)

На соревнованиях в Тайване русские спортсмены вышли с флагами

На всемирных играх мастеров, проходивших в Тайване с 17 по 30 мая, русские спортсмены выступали с национальной символикой. Эти соревнования организует Международная ассоциация игр мастеров (IMGA), возглавляемая с 2022 года Сергеем Бубкой. Бывший спортсмен неоднократно попадал в скандалы с российским "душком".

Об этом публично сообщил лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич. По его словам, флаги РФ развевались в разных возрастных группах и дисциплинах, а официальные аккаунты IMGA тем временем распространяли нарративы о "единстве через спорт", используя российскую символику.

Репосты в аккаунте IMGA

Российская символика на Всемирных играх мастеров

Гераскевич не сдерживался в выражениях по поводу Бубки: "Российской пропаганде и российским спортсменам не место на международной спортивной арене, они должны быть изолированы от цивилизованного мира. Бубка — черт. Он должен понести наказание за преступления против Украины, быть исключенным из НОК Украины и ни в коем случае не имеет права носить звание "Герой Украины".

Несмотря на скандал, сам Бубка остался доволен: он лично посетил соревнования, похвалил организацию и назвал Игры "впечатляющим успехом".

Бубка на Всемирных играх мастеров/ Кадр из трансляции

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские пропагандисты придумали новую попытку словесно атаковать украинцев. Мол, украинцы не должны играть в кубках, где когда-то выступала РФ, из-за нежелания выступать там, где позволяют использовать флаги России и Беларуси.