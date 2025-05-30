"Хохлецизм": російська пропаганда вигадала новий термін (відео)

Російський спортивний канал видав в етері порцію маячні

Російський федеральний спортивний канал "Матч ТВ" продовжує працювати як рупор Кремля. У прямому етері каналу було показано сюжет про те, що футбольний клуб "Кривбас" відмовився грати на дитячому турнірі в Катарі від Академії Aspire, де раніше виступали діти з РФ.

Відповідний сюжет було опубліковано у телеграм-каналі "Есть Тема". Клуб виступив з офіційною заявою, зазначивши, що керується указом Міністерства молоді та спорту України, згідно з яким українцям заборонено участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси під своїм національним прапором.

Повна заява "Кривбасу"

Ведучий пропагандистського шоу Антон Анісімов заявив, що за цією ж логікою українські клуби та збірні взагалі не повинні грати у Європі, адже там колись грали росіяни. Анісімов назвав ситуацію "хохлецизмом". Такого російська пропаганда ще не вигадувала.

"За цією логікою українські команди повинні відмовитися від участі в єврокубках, бо колись там грали наші команди. Українці повинні перестати їздити в європейські країни, адже там грала Росія. Але вони цього не зроблять, адже вся ця ситуація — типовий хохлецизм. І цей хохлецизм, що найстрашніше, вони прищеплюють дітям", — заявив ведучий.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. УЄФА робив спробу повернути юнацькі команди Росії на міжнародну сцену, проте зазнав невдачі через бойкот деяких європейських країн.