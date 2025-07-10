Помер легендарний український футболіст-бомбардир

Футболіст прославився у "Карпатах"

У четвер, 10 липня, перестало битися серце українського радянського футболіста, тренера та функціонера Степана Юрчишина. Він прославився, виступаючи за львівські "Карпати".

Про смерть Юрчишина повідомила пресслужба "Карпат" у telergam. Йому було 67 років.

"Один з найвідоміших футболістів у історії львівського та українського футболу, видатний бомбардир, рекордсмен Першої ліги сезону 1979-го за кількістю голів, улюбленець та кумир львівської публіки, легенда львівських "Карпат", яка у різні епохи прославляла клуб на полі, на тренерській лаві та на керівних посадах… Степан Федорович залишив по собі не лише значну спадщину в футболі, а й завжди буде у серцях тих, хто його знав.

Футбольний клуб "Карпати" щиро сумує та висловлює співчуття рідним та близьким Степана Федоровича", — йдеться у повідомленні.

Юрчишин упродовж своєї кар’єри встиг пограти за СКА Львів, "Карпати", ЦСКА (Москва), "Динамо" (Київ), "Пахтакор", "Торпедо" (Луцьк) та "Поділля". За збірну СРСР зіграв 4 матчі, у яких забив 1 гол. У 1979 році став найкращим бомбардиром Першої ліги СРСР (42 голи).

Після закінчення кар’єри футболіста працював тренером у низці українських команд: "Карпати", "Газовик" (Комарно), "Львів" та "Карпати-2".

Нагадаємо, на початку 2025 року не стало відомого українського футболіста та тренера Віктора Насташевського. Він став легендою у київському СКА.