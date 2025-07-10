Український футбольний клуб звернувся до влади сусідньої країни з незвичайним проханням

У футболіста виникли бюрократичні проблеми у Молдові

Футбольний клуб "Рух" офіційно звернувся до Міністерства зовнішніх справ Республіки Молдова та апарату президента Республіки Молдова щодо ситуації, яка склалася з гравцем львівської команди Бабукаром Фаалом. Минулого сезону "Рух" посів 8-ме місце в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

Гамбієць Фаал не може потрапити до України транзитом через Молдову. Про це повідомила пресслужба "Руху" на своєму офіційному сайті. Львівський клуб просить владу Молдови пропустити футболіста, оскільки "у наших країн дружні та добросусідські відносини", а в Україні склалася "складна ситуація".

"Бабукар Фаал є офіційно зареєстрованим гравцем ФК "Рух", має посвідку на проживання в Україні. Команда потребує його перебування на базі клубу для виконання контрактних зобов’язань. Сам гравець також зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше прибути в розташування клубу та пройти навчально-тренувальні збори у складі "Руху".

Відтак ФК "Рух" просить відповідальні органи посприяти у вирішенні цього питання та допомогти гравцеві нашого клубу потрапити на територію України. Усі необхідні фінансові розходи на трансфер гравця та юридичні потреби клуб готовий взяти на себе", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Бабукар Фаал перейшов до "Руху" з хорватського "Орієнта" у лютому 2025 року. Transfermarkt повідомляв, що сума трансферу склала 50 тисяч євро (близько 2,5 млн. грн). Контракт гравця із львів’янами діє до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, "Рух" минулого сезону зіпсував день народження "Шахтарю". Гірники на своє 89-річчя у новій формі не змогли обіграти львівську команду.