"Хворе суспільство...": Роналду потрапив у скандал, проігнорувавши похорон Жоти

На похорон футболістів приїхали їхні колеги і не лише

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду не приїхав на похорон партнера по національній команді Діогу Жоти та його брата Андре Сілви. Напередодні брати-футболісти загинули у ДТП.

КріРо не був присутній на церемонії, щоб уникнути ажіотажу у ЗМІ та тиску на сім’ю загиблих футболістів, передає A Bola. Сестра CR7 Катя Авейру на своїй сторінці в Instagram підтримала брата.

"Фанатизм. Критика ні за що, повторюю, ні за що… Хворе суспільство… У всіх нас є сім’ї. Абсурдно і соромно бачити, як телеканали/коментатори/соцмережі роблять акцент на відсутності, а не шанобливо вшановують біль покаліченої родини, зруйнованої втратою двох братів.

І так живе світ… Суспільство та думка сьогодні нічого не варті. Вони стали бездонними ямами. Мені шкода… І війна також така. Повірте мені. Людське зло – це також війна. І щодня нам доводиться боротися з ним. Так воно і є", – написала Авейру.

Катя Авейру з братом

Нагадаємо, Роналду іноді називає свою наречену Джорджину Родрігес "дружиною", проте пара досі не узаконила свої стосунки. Напередодні португальський футболіст пояснив, чому не поспішає одружуватися. У лютому 2025 року CR7 відсвяткував ювілей.