Ф’юрі хотів принизити Усика, але вийшло навпаки (відео)

У мережі підтримали українського боксера, а не "Циганського короля"

Ексчемпіон світу у суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) почав активно розкручувати третій бій проти чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі, олімпійського чемпіона Олександра Усика (23-0, 14). Напередодні "Циганський король" написав у соцмережах, що поб’ється з "Котом" 18 квітня 2026 року, хоча раніше оголошував про завершення кар’єри.

Цього разу скандальний британець наліпив фото Усика на секс-ляльку. Відповідний пост Ф’юрі розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"У мене є маленький Усик. Я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року. А поки що його будуть тр**ати", — сказав Ф’юрі.

У мережі висміяли Ф’юрі. Користувачі зазначили, що британець двічі програв українцю, який постійно поводився як джентльмен. Любителі боксу вважають, що трилогія Усик — Ф’юрі недоречна, адже українець двічі перемагав британця.

Нагадаємо, у першому поєдинку Усик — Ф’юрі, який пройшов у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у травні 2024 року, Олександр роздільним рішенням суддів здолав Тайсона. "Циганський король" тоді не визнав поразки, моментально активувавши опцію реваншу. У другому бою, який відбувся там же у грудні 2024 року, українець знову переміг. Тайсон також не визнав поразки, а пізніше пішов на пенсію.

Наразі Усик готується до реваншу з володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Перший бій між боксерами завершився перемогою українця нокаутом, хоча не обійшлося без скандалу. "Динаміт" ударом нижче пояса відправив "Кота" на підлогу, щоправда, суддя не зарахував нокдаун. Усик довго приходив до тями, але продовжив "дуель" і нокаутував британця. Команда Дюбуа вважає, що рефері помилився, а Олександр програв поєдинок.