Усик — Дюбуа 2: "Динаміт" став у два рази небезпечнішим

Букмекери значно підвищили шанси британця у бою проти українського чемпіона

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарній арені "Вемблі" відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане супербій Олександр Усик (23-0, 14 КО) — Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO). Боксери проведуть другий поєдинок між собою.

Примітно, що шанси британця у другому бою набагато вищі, ніж у першому. Про це повідомляє Favbet.

На успіх "Динаміту" букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,70. Примітно, що перед першим поєдинком шанси Даніеля на перемогу були помітно меншими — коефіцієнт 7,00 — 9,00. Таким чином, аналітики приблизно вдвічі знизили коефіцієнт на перемогу Дюбуа в реванші.

Щодо шансів Усика, то перед першим боєм на його тріумф можна було зробити ставку з коефіцієнтом 1,16. Через 2 роки шанси на успіх українця трохи гірші — коефіцієнт 1,30.

Нагадаємо, чемпіон світу у хевівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Усик та володар титулу IBF Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, український "Кіт" нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель ударом нижче пояса поклав Олександра на канвас, проте нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Раніше повідомлялося, що Усик припинив співпрацю з промоутером перед реваншем із Дюбуа. До речі, боксери зароблять космічні гроші за другий бій.