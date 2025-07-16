Даже Рада готовится к бою Усик — Дюбуа. Один из депутатов пообещал "выключить свет" коллеге (видео)

Дело едва не дошло до драки

В среду, 16 июля, в украинском парламенте произошла потасовка. Ее устроили народные депутаты от "Европейской Солидарности" и "Слуги народа" Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев соответственно.

Гончаренко пообещал потушить свет "сопернику" менее чем за 1 раунд. Об этом сообщает "Труха Україна".

"Дайте мне две минуты с Гетманцевым и я ему выключу свет. Там без шансов", — цитирует Гончаренко telegram-канал.

Кроме того, Алексей репостнул данную публикацию себе в соцсети и прокомментировал ее, напомнив украинцам о поединке Усик — Дюбуа 2.

"Это перед поединком Усик — Дюбуа. Один раунд. И больше у нас не будет этих шкурных поправок и дебильных налогов", — написал нардеп, прикрепив скриншот "дуэли взглядов" с Гетманцевым.

Гончаренко обещает выключить свет Гетманцеву

Отметим, потасовка Гончаренко с Гетманцевым произошла из-за "соевой правки".

Скандал в Раде произошел из-за закона в интересах крупных трейдеров, который предполагает обложить пошлиной сотни тысяч выращивающих сою фермеров, рассказала депутат от "Евросолидарности" Виктория Сюмар.

Эту информацию подтверждает и нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, в субботу, 19 июля, чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Усик и обладатель титула IBF Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. Поединок покажут в Украине в прямом эфире. К слову, украинец является безоговорочным фаворитом.