Росіяни вихваляють Ломаченка і проклинають Усика на тлі скандалу з Онуфрієм

Боксер продовжує публічно підтримувати УПЦ (МП)

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко, який нещодавно завершив кар’єру, знову потрапив у скандал. На цей раз боксер підтримав митрополита УПЦ (МП) Онуфрія (Ореста Березовського), якого президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства.

Відповідний пост Ломаченко опублікував у Instagram. Публікація Василя викликала захоплення у росіян. До речі, сторінка боксера недоступна для перегляду з України.

"У людини можуть забрати паспорт і все земне, але віру і любов – ніяк! Шановний блаженний митрополит Онуфрій – людина, яку Господь поставив на своє місце для рівноваги боротьби з ворогами.

Будь-яке добре дерево приносить добрі плоди, а погане – погані. Не може погане дерево приносити добрі плоди, а хороше – погані. Мир усім", – написав Ломаченко.

Цей пост викликав захоплення у росіян. Представники РФ запрошують Василя до себе. Крім того, дісталося чемпіону світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі, олімпійському чемпіону Олександру Усику (23-0, 14 КО). У коментарях під публікацією Усика називають "Юдою" та "зрадником".

Який вплив рішення про припинення громадянства Онуфрія матиме на майбутнє УПЦ МП, розповів "Телеграфу" політолог Володимир Фесенко у матеріалі "Онуфрій бігатиме судами: Фесенко про позбавлення голови УПЦ українського громадянства".

Нагадаємо, Росія ракетами вдарила по Білгород-Дністровському ліцею (Одеська область), де навчався Ломаченко. Василь на своїй сторінці у Facebook опублікував фото наслідків удару, проте не згадав, що це зробила РФ. Через це волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко наїхали на боксера. Також спортсмена критикують у мережі. Знайшлися й ті, хто підтримав Ломаченка.