Усик — Дюбуа 2: чи буде безкоштовна трансляція і скільки коштує платна підписка

Український чемпіон вдруге проведе бій проти "Динаміту" з Британії

У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане супер бій Олександр Усик (23-0, 14 КО) — Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO). Шоу боксу Усик – Дюбуа 2 в Україні покажуть на платній основі.

Про це повідомляє "Телеграф". Офіційними трансляторами поєдинку в Україні є медіаплатформи Megogo та DAZN.

Megogo покаже шоу боксу за участю українського чемпіона за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL" (від 129 грн/місяць). DAZN транслює вечір боксу в Лондоні за системою PPV – вартість платної трансляції 830 грн. Безплатна офіційна трансляція поєдинку Усик — Дюбуа 2 не планується.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. Обидва є чинними чемпіонами світу у надважкій вазі: Олександр за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, а Даніель – за версією IBF. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року український "Кіт" нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель ударом нижче пояса уклав Олександра, проте нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Найкращі моменти бою Усик — Дюбуа

Раніше повідомлялося, що Усик пішов на великі зміни перед реваншем із Дюбуа. До речі, боксери зароблять космічні гроші за бій у Лондоні.