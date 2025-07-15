Усик — Дюбуа 2: чи буде безкоштовна трансляція і скільки коштує платна підписка
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Український чемпіон вдруге проведе бій проти "Динаміту" з Британії
У суботу, 19 липня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане супер бій Олександр Усик (23-0, 14 КО) — Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO). Шоу боксу Усик – Дюбуа 2 в Україні покажуть на платній основі.
Про це повідомляє "Телеграф". Офіційними трансляторами поєдинку в Україні є медіаплатформи Megogo та DAZN.
Megogo покаже шоу боксу за участю українського чемпіона за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL" (від 129 грн/місяць). DAZN транслює вечір боксу в Лондоні за системою PPV – вартість платної трансляції 830 грн. Безплатна офіційна трансляція поєдинку Усик — Дюбуа 2 не планується.
Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. Обидва є чинними чемпіонами світу у надважкій вазі: Олександр за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, а Даніель – за версією IBF. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року український "Кіт" нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель ударом нижче пояса уклав Олександра, проте нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.
Раніше повідомлялося, що Усик пішов на великі зміни перед реваншем із Дюбуа. До речі, боксери зароблять космічні гроші за бій у Лондоні.