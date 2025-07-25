Тимошенко на льоду, Малюк у октагоні і не тільки: ШІ показав, у яких видах не вистачає наших політиків (фото)

Українські політики мають різні навички, які притаманні і спортсменам

Український спорт, видно, недорахувався кількох яскравих зірок у вигляді вітчизняних політиків. Що якби наші державні діячі раптом змінили кар’єру та пішли у спорт?

"Телеграф" поцікавився у штучного інтелекту, який спорт підходить українським політикам. Ця команда заслуговує на свою Олімпіаду.

Володимир Зеленський — Теніс

На думку ШІ, президент України міг би бути хорошим тенісистом, адже в цьому виді спорту, як і в політиці, гра в основному ведеться на світовій арені. Глава держави має особисту витривалість, швидкість реакції, а також вміє вести довгі, виснажливі "розіграші" на дипломатичних "кортах". Зеленський славиться своїми виходами до сітки (несподіваними візитами) та потужною подачею (промови на міжнародній арені).

Володимир Зеленський

Василь Малюк — MMA

ШІ зазначає, що генерал Малюк є людиною, здатною на жорсткі та рішучі дії. Він має силу, техніку і витримку, щоб справлятися з прямими загрозами. Крім того, глава СБУ часто використовує у своїй роботі прийоми із боротьби — нейтралізація противника, використання його слабких місць та проведення ефективних захисних заходів.

Василь Малюк

Кирило Буданов — Фехтування

Глава ГРУ славиться своїми точними та несподіваними "уколами", а також психологічними атаками. ШІ вважає, що Буданов був би успішний у цьому виді спорту, адже має швидкість, інтелект, вміння прораховувати кроки противника.

Кирило Буданов

Олександр Сирський — Шахи

Головнокомандувач ЗСУ асоціюється у ШІ з шахами, адже його підхід до планування операцій нагадує складну шахову партію. Кінцева мета Сирського, як і будь-якого гросмейстера, поставити "мат" противнику, навіть якщо для цього доводиться жертвувати фігурами. Також ШІ наголошує і на марафонських якостях генерала. Він повинен продовжувати рух уперед, попри втому та перешкоди, при цьому правильно розрахувавши свої сили на весь шлях.

Олександр Сирський

Андрій Єрмак — Баскетбол (розігруючий захисник)

На думку ШІ, керівник Офісу президента України є непублічним, але дуже впливовим гравцем у команді. ШІ бачить Єрмака у баскетболі, причому на позиції плеймейкера. До його завдань входять: організація "гри", роздача ключових "передач" (веде переговори, готує домовленості) та створення успішних "атак" для лідера команди. Він контролює темп гри та забезпечує злагоджену роботу всього механізму.

Андрій Єрмак

Руслан Стефанчук — Важка атлетика

Голова Верховної Ради, на думку ШІ, став би непоганим важкоатлетом завдяки своїй силі, витривалості та здатності "підіймати" найбільші політичні тягарі. Він постійно балансує між фракціями, законами та кризами. ШІ вважає, що Стефанчук у критичний момент здатний утримати штангу там, де інші впустили б.

Руслан Стефанчук

Віктор Ющенко — Спортивний туризм з орієнтуванням

3-й президент України має навички, які, на думку ШІ, ідеально підходять для спортивного орієнтування. Ющенко точно знає, куди слідує, хоча його іноді не розуміють. У рюкзаку у нього національна ідея, кілька баночок меду та карта, складена ще 2004-го.

Віктор Ющенко

Юлія Тимошенко — Фігурне катання

Народна депутатка України любить влаштовувати шоу на політичному льоду зі складними елементами, ризикованими піруетами та різкими розворотами. На думку ШІ, Тимошенко зберігає грацію навіть за падінь і завжди може ефектно піднятися. Сильними сторонами Юлії Володимирівни називаються артистизм, драматичні паузи, раптові "вкидання" нових ініціатив та неймовірна гнучкість, що дозволяє їй обертатися, не втрачаючи позиції.

Юлія Тимошенко

Петро Порошенко – Боротьба

5-й президент України є яскравим політичним борцем, який любить клінчі та силові протистояння. Порошенко має потужні захвати (медіаудари), міцну хватку на зовнішню політику та вміння встояти після падіння. ШІ відзначає здатність нардепа повертатися в бій навіть після того, як його викинули з килима.

Петро Порошенко

Юлія Свириденко — Веслування

Нова прем’єр-міністерка України має ідеальні навички для веслування. У її арсеналі стабільність, витривалість та синхронність з іншими членами команди. Вона не виділяється, але тягне на максимум у колективі. На думку ШІ, Юлії не потрібні публічні овації, але саме завдяки їй човен мчить уперед.

Юлія Свириденко

Михайло Федоров — Кіберспорт

Міністр цифрової трансформації України бореться на цифровому полі бою — ідеально підходить кіберспортсменові. ШІ наголошує на здатності Федорова прораховувати ходи наперед, швидко реагувати на різні ситуації. Михайло в стилі кіберспорту успішно мікроконтролить ресурсами й безжально апгрейдить всі системи, рухаючись до нової ери державних сервісів.

Михайло Федоров

Раніше штучний інтелект дав прогноз на розвал Росії. На думку ШІ, є короткострокова та довгострокова перспективи цього процесу.