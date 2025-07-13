Коли і як розвалиться Росія: ШІ назвав сценарії і навіть роки

Є короткострокова та довгострокова перспективи

Існує низка сценаріїв щодо потенційного розпаду Росії. Смерть російського президента Володимира Путіна — як одна з можливих подій, що може на це вплинути.

"Телеграф" вирішив поцікавитись, які ще фактори можуть вплинути на розпад РФ. Він видав кілька найімовірніших варіантів.

Розпад може початися протягом найближчих кількох років, але є ймовірність, що це станеться протягом 10-20 років.

П’ять можливих сценаріїв

Економічні проблеми та санкції

Нестабільність в економіці, викликана залежністю від експорту сировини (газ і нафту), санкціями та внутрішніми структурними проблемами, може стати серйозним фактором для розвалу країни. Йдеться про падіння цент на нафту, виснаження Фонду національного добробуту, а також зростання дефіциту бюджету, які можуть позбавити фінансування регіонів. Це посилить їхнє прагнення до автономії.

Націоналізм та сепаратизм у регіонах

Росія є багатонаціональною державою зі 193 етнічними групами. Історично між центром та національними республіками зберігалася напруженість. У разі, якщо центральна влада буде ослаблена, націоналістичні рухи, наприклад, Татарстану, Чечні, Башкортостану, Якутії чи Бурятії можуть посилитися.

Політична нестабільність та криза влади

ШІ вважає, що відсутність політичних свобод, слабкість інститутів, а також надцентралізація влади може створити кризу легітимності керівництва. Крім того, до внутрішніх конфліктів і "вакууму" влада може призвести до усунення або смерті ключових фігур без чіткого наступника. Наприклад, Володимира Путіна.

Зовнішній тиск та геополітичні фактори

Повномасштабна війна в Україні та пов’язані з цим санкції посилили міжнародну ізоляцію РФ. Поразка у війні або послаблення військової могутності можуть значно послабити довіру до центральної влади. Це є основою легітимності Кремля.

Міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти

У Росії відбуваються протиріччя міжетнічними групами та релігійними спільнотами. Придушення національних рухів може призвести до їхньої радикалізації. На думку ШІ, особливо це гостро в умовах економічної кризи.

Можливі часові рамки

Штучний інтелект зазначає, що розпад може статися до 2027 року. Причиною цього стануть війна в Україні, внутрішня криза, а також санкції. Сюди належить і смерть Путіна.

Згідно з середньостроковим сценарієм, розпад РФ може статися протягом 10-20 років. ШІ вважає, що цей варіант найімовірніший. Він пов’язаний із поступовим наростанням економічних та соціальних проблем. Етнічні республіки можуть почати вимагати більшої автономії, що переросте в незалежність через деякий час.

Підсумок

Підсумовуючи штучний інтелект зазначив, що розпад Росії не є неминучим. Однак при збігу кількох факторів це може статися. Прискорити процес може поразка у війні або зміна влади.

Для запобігання розпаду були б необхідні реформи, спрямовані на децентралізацію та економічну модернізацію. Однак у реальних умовах це малоймовірно.

ІІ розповів, чому може статися розпад Росії

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штучний інтелект відповів, хто і коли може вбити Володимира Путіна. Він виділив кілька факторів та категорій осіб, які теоретично могли б становити загрозу для російського президента.