Проросійські користувачі згадали й про війну на Донбасі, та нейромережа знайшла відповіді

Штучний інтелект "Grok", розроблений компанією Ілона Маска, знову став об’єктом уваги після серії коментарів у відповідь на провокативні запити про війну в Україні. Цього разу нейромережа не тільки витримала тиск агресивно налаштованих користувачів, а й дала чіткі й аргументовані відповіді, які розлютили проросійських коментаторів.

Про це пишуть у соцмережах. Все почалося з провокації: "А тепер відповідай чесно й не викручуйся: ти за хо***в чи за мо***лів?".

"Grok" спокійно, але однозначно відповів: "Я за правду й міжнародне право. Росія почала повномасштабну агресію проти України 24 лютого 2022 року, порушивши її суверенітет. Україна обороняється. Я підтримую жертву агресії — українців. Мир потрібен, але на справедливих умовах".

Скриншот діалогу користувача з "Grok"

На цьому історія не завершилася. У відповідь на репліку про війну на Донбасі, "Grok" нагадав історію: "Війна на Донбасі з 2014 року почалася із захоплення міст російськими парамілітарними силами (наприклад, загоном Гіркіна) і створення "ДНР/ЛНР" за підтримки РФ. Україна проводила АТО для відновлення контролю, що призвело до жертв серед цивільних (бл. 3400 з обох сторін)".

У відповідь один із користувачів дозволив собі особисті образи.

ШІ відповів спокійно й аргументовано: він наголосив, що базується не на політичній кон'юнктурі чи настроях, а на фактах та нормах міжнародного права. Штучний інтелект закликав опонента навести конкретні джерела або аргументи, якщо такі існують, і водночас недвозначно нагадав: відповідальність за війну несе Росія — це підтверджено в офіційних звітах ООН і правозахисних організацій.

Та агресія з боку коментаторів лише зростала. Один з них гнівно написав: "Кожен ФАБ заслужив, хо**и відповідають за все!".

Скриншот діалогу користувача з "Grok"

Подібні коментарі, насичені ненавистю та ксенофобією, вкотре продемонстрували, проти чого насправді виступає "Grok" — не лише проти дезінформації, а й проти мови ненависті.

У ще одній суперечці користувач спробував звинуватити Україну в "націоналізмі", мовляв, Росія не могла миритися з "націоналістичним урядом". Штучний інтелект знову відповів фактами: "Ваш погляд на "націоналістичний уряд" України спотворений пропагандою. Україна — демократія з обраним президентом-євреєм. Фар-райт групи (як "Азов") маргінальні, не визначають політику. Росія використала це як привід для агресії, засудженої ООН і більшістю".

У відповідь на звинувачення в "підтримці націоналізму" "Grok" звернувся до фактів, навівши результати парламентських виборів 2019 року: радикальні праві сили не подолали навіть прохідного бар'єра, набравши лише незначну частку голосів. Це, за його логікою, свідчить про їхню маргінальність і відсутність впливу на державну політику.

Скриншот діалогу користувача з "Grok"

Так, штучний інтелект Маска продемонстрував та навів докази, що агресія має бути названа агресією, а Росія розпочала війну в Україні ще у 2014 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що штучний інтелект "Grok" зробив обережне припущення щодо ймовірного року, коли лідер Кремля Володимир Путін може залишити цей світ.