Тимошенко на льду, Малюк в октагоне и не только: ИИ показал, в каких видах не хватает наших политиков (фото)

Украинские политики обладают разными навыками, которые присущи и спортсменам

Украинский спорт, похоже, недосчитался нескольких ярких звезд в лице отечественных политиков. Что если бы наши государственные деятели вдруг сменили карьеру и пошли в спорт?

"Телеграф" поинтересовался у искусственного интеллекта, какой спорт подходит украинским политикам. Эта команда заслуживает собственной Олимпиады.

Владимир Зеленский — Теннис

По мнению ИИ, президент Украины мог бы быть хорошим теннисистом, ведь в этом виде спорта, как и в политике, игра в основном ведется на мировой арене. Глава государства обладает личной выносливостью, скоростью реакции, а также умеет вести длинные, изнурительные "розыгрыши" на дипломатических "кортах". Зеленский славится своими выходами к сетке (неожиданными визитами) и мощной подачей (речи на международной арене).

Владимир Зеленский

Василий Малюк — MMA

ИИ отмечает, что генерал Малюк является человеком, способным на жесткие и решительные меры. Он обладает силой, техникой и выдержкой, чтобы справляться с прямыми угрозами. Кроме того, глава СБУ часто использует в своей работе приемы из борьбы — нейтрализация противника, использование его слабых мест и проведение эффективных защитных мер.

Василий Малюк

Кирилл Буданов — Фехтование

Глава ГРУ славится своими точными и неожиданными "уколами", а также психологическими атаками. ИИ считает, что Буданов был бы успешен в этом виде спорта, ведь обладает скоростью, интеллектом, умением просчитывать шаги противника.

Кирилл Буданов

Александр Сырский — Шахматы

Главнокомандующий ВСУ ассоциируется у ИИ с шахматами, ведь его подход к планированию операций напоминает сложную шахматную партию. Конечная цель Сырского, как и любого гроссмейстера, поставить "мат" противнику, даже если для этого приходиться жертвовать фигурами. Также ИИ отмечает и марафонские качества генерала. Он должен продолжать движение вперед, несмотря на усталость и препятствия, при этом правильно рассчитав свои силы на весь путь.

Александр Сырский

Андрей Ермак — Баскетбол (разыгрывающий защитник)

По мнению ИИ, руководитель Офиса президента Украины — непубличный, но очень влиятельный игрок в команде. ИИ видит Ермака в баскетболе, причем на позиции плеймейкера. В его задачи входят: организация "игры", раздача ключевых "передач" (ведет переговоры, готовит договоренности) и создание успешных "атак" для лидера команды. Он контролирует темп игры и обеспечивает слаженную работу всего механизма.

Андрей Ермак

Руслан Стефанчук — Тяжелая атлетика

Глава Верховной Рады, по мнению ИИ, стал бы неплохим тяжелоатлетом благодаря своей силе, выносливости и способности "поднимать" самые большие политические тяготы. Он постоянно балансирует между фракциями, законами и кризисами. ИИ считает, что Стефанчук в критический момент способен удержать штангу там, где другие бы уронили.

Руслан Стефанчук

Виктор Ющенко — Спортивный туризм с ориентированием

3-й президент Украины обладает навыками, которые, по мнению ИИ, идеально подходят для спортивного ориентирования. Ющенко точно знает, куда следует, хотя его иногда не понимают. В рюкзаке у него национальная идея, несколько баночек меда и карта, составленная еще в 2004-м.

Виктор Ющенко

Юлия Тимошенко — Фигурное катание

Народный депутат Украины любит устраивать шоу на политическом льду со сложными элементами, рискованными пируэтами и резкими разворотами. По мнению ИИ, Тимошенко сохраняет грацию даже при падениях и всегда может эффектно подняться. Сильными сторонами Юлии Владимировны называются артистизм, драматические паузы, внезапные "вбрасывания" новых инициатив и невероятная гибкость, позволяющая ей вращаться, не теряя позиции.

Юлия Тимошенко

Петр Порошенко – Борьба

5-й президент Украины является ярким политическим борцом, который любит клинчи и силовые противостояния. Порошенко обладает мощными захватами (медиа-удары), крепкой хваткой на внешнюю политику и умением устоять после падения. ИИ отмечает способность нардепа возвращаться в бой даже после того, как его выбросили из ковра.

Петр Порошенко

Юлия Свириденко — Гребля

Новоиспеченная премьер-министр Украины обладает идеальными навыками для гребли. В ее арсенале стабильность, выносливость и синхронность с другими членами команды. Она не выделяется, но тянет на максимум в коллективе. По мнению ИИ, Юлии не нужны публичные овации, но именно благодаря ей лодка мчится вперед.

Юлия Свириденко

Михаил Федоров — Киберспорт

Министр цифровой трансформации Украины сражается на цифровом поле боя — идеально подходит киберспортсмену. ИИ отмечает способность Федорова просчитывать ходы наперед, быстро реагировать на различные ситуации. Михаил в стиле киберспорта удачно микроконтролит ресурсами и безжалостно апгрейдит все системы, двигаясь к новой эре государственных сервисов.

Михаил Федоров

Ранее искусственный интеллект дал прогноз на развал России. По мнению ИИ, есть краткосрочная и долгосрочная перспективы этого процесса.