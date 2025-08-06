"Вони — не українці": лідери збірної відмовилися грати за національну команду

Зірки українського баскетболу проігнорували виклик до національної команди

Українські баскетболісти із найсильнішої ліги світу НБА проігнорували виклик до національної команди на матчі прекваліфікації на чемпіонат світу-2027. Це викликало шквал критики на адресу гравців навіть з боку колег.

Капітан "Черкаських Мавп" Андрій Агафонов у коментарі Tribuna.com назвав українських представників НБА "не українцями". Він вважає, що ці спортсмени давно не пов’язані ментально з батьківщиною.

Вони не українці – багато років уже: ментально, вихованням, душевно тощо. Відношусь як до людей, на яких все одно, плюс не знаю особисто", — сказав Агафонов.

Андрій Агафонов

Зазначимо, у середу, 6 серпня, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє перший матч прекваліфікації на ЧС-2027 проти Швейцарії. Напередодні Федерація баскетболу України повідомила, що українські баскетболісти НБА Олексій Льонь, Святослав Михайлюк та Дмитро Скапінцев проігнорували виклик до збірної. Михайлюк повідомляв, що не допоможе команді через травму стопи.

Склад збірної України на гру зі Швейцарією

Нагадаємо, у березні 2025 року Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) провів засідання у своїй штаб-квартирі у Швейцарії. На ньому організація вирішила продовжити усунення російських та білоруських збірних та клубів. Санкції проти російського та білоруського баскетболу розпочалися після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.