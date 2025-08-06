"Они - не украинцы": лидеры сборной отказались играть за национальную команду

Звезды украинского баскетбола проигнорировали вызов в национальную команду

Украинские баскетболисты из сильнейшей лиги мира НБА проигнорировали вызов в национальную команду на матчи преквалификации на чемпионат мира-2027. Это вызвало шквал критики в адрес игроков даже со стороны коллег.

Капитан "Черкасских Мавп" Андрей Агафонов в комментарии Tribuna.com назвал украинских представителей НБА "не украинцами". Он считает, что данные спортсмены давно не связаны ментально с родиной.

Они не украинцы – много лет уже: ментально, воспитанием, душевно и так далее. Отношусь как к людям, на которых все равно, плюс не знаю лично", — сказал Агафонов.

Андрей Агафонов

Отметим, в среду, 6 августа, мужская сборная Украины по баскетболу сыграет первый матч преквалификации на ЧМ-2027 против Швейцарии. Накануне Федерация баскетбола Украины сообщила, что украинские баскетболисты НБА Алексей Лень, Святослав Михайлюк и Дмитрий Скапинцев проигнорировали вызов в сборную. Михайлюк сообщал, что не поможет команде из-за травмы стопы.

Состав сборной Украины на игру со Швейцарией

Напомним, в марте 2025 года Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) провел заседание в своей штаб-квартире в Швейцарии. На нем организация решила продлить отстранение российских и белорусских сборных и клубов. Санкции против российского и белорусского баскетбола начались после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.