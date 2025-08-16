Одноклубник Циганкова зіграв найгірший матч в історії футболу (відео)

Воротар отримав дуже низьку оцінку за свій виступ

Чемпіонат Іспанії з футболу 2025/26 стартував і подарував уболівальникам, мабуть, найпровальніший виступ футболіста в історії гри. Антигероєм матчу "Жирона" — "Райо Вальєкано" став воротар команди — Пауло Гассаніга.

Аргентинський кіпер зіграв 43 хвилини, які стали справжнім кошмаром для нього. Про це повідомляє "Телеграф".

33-річний Гассаніга привіз два голи, пенальті та видалився на 43-й хвилині. Цей виступ стража воріт портал flashscore оцінив у 1,2. бала, що є однією з найгірших оцінок в історії футболу.

До речі, після вилучення Пауло місце у воротах "Жирони" зайняв українець Владислав Крапивцов, який пропустив 11-метровий удар та отримав за матч 6,6 бала. Найкращим у складі "Жирони" було визнано ще одного українця Віктора Циганкова (7,4 бала), який віддав асист у цьому поєдинку. Гра завершилася перемогою "Райо Вальєкано" з рахунком 3:1.

