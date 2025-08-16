"Тупорилий д**іл": в українському футболі спалахнув скандал
Львівський клуб невдало зіграв зі столичною командою
Син президента "Руху" Григорія Козловського Святослав жорстко розкритикував тренера львівської команди Івана Федика. Напередодні "Рух" програв "Оболоні" у 3-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ).
Відповідний коментар Святослава наводить ua-football з посиланням на instagram Козловського-молодшого. Син президента клубу публічно образив головного тренера команди.
Чудак робить дві заміни у першому таймі, потім ще одну в перерві матчу. Скажіть мені, як він, довбо**б, готується до гри? Як ти награєш склад, якщо ти не знаєш, хто у якому стані? Як ти награєш склад, ідіот?
Йди в п’ятий клас і тренуй дітей, нехай там по тайму грають. Як у професійній команді давати по тайму грати? Киргиз (Алмазбеков Бекназ, – прим.) – найсильніший хавбек команди, а він його на заміні тримає. Значить, він тупорилий д**іл… Тренер, ти великий… Розказуєш, чмо ти галіме.
"Рух" у сезоні 2025/26 стартував з перемоги та двох поразок та посідає 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ. "Оболонь" із 7 очками йде на першому місці в першості. Додамо, перед стартом чемпіонату України львівський клуб звернувся до влади Молдови із незвичайним проханням.
Нагадаємо, у минулій кампанії "Рух" посів 8-ме місце у чемпіонаті України. Крім того, клуб оголошував про злиття з "Карпатами", проте угода так і не відбулася.