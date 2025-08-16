"Український Голанд" забив перший гол у кар’єрі (відео)
Гравець забив свій перший гол
Юний український футболіст "Нюрнбергу" Артем Степанов забив свій перший гол на дорослому рівні. Це сталося у матчі в 1/32 фіналу Кубка Німеччини сезону 2025/26.
18-річний уродженець Луцька (Волинська область) оформив взяття воріт у поєдинку проти "Іллертіссена". Про це повідомляє "Телеграф".
Степанов, якого в Європі через зовнішню схожість і манеру гри порівнюють з норвезьким супербомбардиром "Манчестер Сіті" Ерлінгом Голандом, вийшов на заміну на 46-й хвилині. А на 78-й хвилині українець забив свій перший гол у кар’єрі, головою переправивши м’яч у сітку воріт після навісу з лівого флангу.
Поєдинок завершився внічию з рахунком 3:3. У серії післяматчевих пенальті "Іллертіссен" був точнішим, що дозволило цій команді пройти далі. Степанов не бив 11-метровий удар.
Зазначимо, Степанов перейшов до "Нюрнберга" на правах оренди з "Баєра". "Нюрнберг" виступає у Другій Бундеслізі. Після двох турів команда йде без очок у зоні вильоту.
Нагадаємо, Степанов потрапив у скандал в Україні. Річ у тому, що гравець відмовився приїжджати до юнацької збірної України. За інформацією ЗМІ, все через конфлікт із тренером.