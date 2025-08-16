"Украинский Холанд" забил первый гол в карьере (видео)

Игрок забил свой первый гол

Юный украинский футболист "Нюрнберга" Артем Степанов забил свой первый гол на взрослом уровне. Это произошло в матче в 1/32 финала Кубка Германии сезона 2025/26.

18-летний уроженец Луцка (Волынская область) оформил взятие ворот в поединке против "Иллертиссена". Об этом сообщает "Телеграф".

Степанов, которого в Европе из-за внешнего сходства и манеры игры сравнивают с норвежским супербомбардиром "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом, вышел на замену на 46-й минуте. А на 78-й минуте украинец забил свою первый гол в карьере, головой переправив мяч в сетку ворот после навеса с левого фланга.

Поединок завершился вничью со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти "Иллертиссен" был точнее, что позволило этой команде пройти дальше. Степанов не бил 11-метровый удар.

Отметим, Степанов перешел в "Нюрнберг" на правах аренды из "Байера". "Нюрнберг" выступает во Второй Бундеслиге. После двух туров команда идет без очков в зоне вылета.

В сети сравнивают Степанова с Холандом

Напомним, Степанов угодил в скандал в Украине. Дело в том, что игрок отказался приезжать в расположение юношеской сборной Украины. По информации СМИ, все из-за конфликта с тренером.