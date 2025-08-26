Росія подала багатомільярдний позов проти Формули-1: деталі скандалу

Формула-1 не може фізично здійснити грошовий переказ

У вівторок, 26 серпня, стало відомо, що компанія "Росгонки", яка організовувала російський етап Формули-1, подала позов на Королівські перегони. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Формула-1 відмовилася проводити етап у Росії.

У РФ витратили 50 млн фунтів стерлінгів (близько 5,4 млрд рублів) на організацію перегонів і вимагають від F1 компенсації з відсотками. Про це повідомляє The Telegraph.

"Росгонки" подала відповідний позов до Високого суду Англії та Вельсу. У РФ стверджують, що організатори Формули-1 порушили умови довгострокової угоди та ухвалили рішення під впливом зовнішніх політичних чинників. Примітно, що F1 спочатку була не проти повернути гроші, проте не могла зробити переказ через санкції проти Росії.

Їхня позиція така, що вони були б раді повернути гроші, але ми всі під санкціями, перекази закриті, тож доводиться чекати. Генеральний директор "Росгонки" Олексій Тітов

Нагадаємо, Гран-прі Росії вперше було проведено у 2014 році на трасі в Сочі й з того часу щороку входив у календар чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. У березні 2022 року керівництво Королівських перегонів оголосило про дострокове припинення контракту з організаторами російського етапу.

