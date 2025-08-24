Футболіст-Шварценеггер: качок-фермер підкорив "Мілан" (відео)

Італієць прославився завдяки надійній грі в обороні та приголомшливій фізичній формі

Скромний "Кремонезе" вже у першому турі Серії А сезону 2025/26 створив сенсацію, перемігши на виїзді "Мілан". Один із голів на свій рахунок записав центральний захисник гостей Федеріко Баскіротто.

28-річний футболіст, який лише у 2022 році, дебютував у найсильнішій лізі Італії, відомий завдяки своїм значним м’язам. Гол у ворота "Мілана" центрбек відсвяткував, показавши публіці знамените позування у стилі Арнольда Шварценеггера.

Додамо, що Баскіротто взяв участь і в другій гольовій атаці "Кремонезе", віддавши передгольовий пас. До речі, другий гол у ворота господарів забив Федеріко Бонаццолі, який завдав удару бічними ножицями.

Зазначимо, Баскіротто вже встиг отримати виклик до збірної Італії. Центральний захисник відомий тим, що постійно підтримує форму у тренажерному залі. Крім того, поки інші футболісти проводять відпустку, відпочиваючи на курортах, Федеріко допомагає своїй родині на фермі, де працює багато фізично. Серія А навіть робила сюжет про футболіста-фермера.

