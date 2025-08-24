Байк ледь не вбив оператора на вежі: унікальна аварія на мотоперегонах потрапила на відео

Оператор ухилився від мотоцикла, що летить у нього

Іспанський мотогонщик Педро Акоста із команди Red Bull KTM Factory Racing потрапив у серйозну аварію під час тренування на Гран-прі Угорщини MotoGP. Байк 21-річного іспанця злетів на висоту близько 3 метрів і врізався у вежу оператора.

На щастя, працівник, який знімав гонку, встиг ухилитися і не постраждав. Про це повідомляє MotoGP у соцмережі Х.

Наш оператор Жоао рятується від байка Акоста. Аварія мотоцикла — мабуть, найшокуючіше відео, яке ви побачите сьогодні! Ми такі раді, що з ним все гаразд! MotoGP

На відео видно, як гонщик втратив контроль над мотоциклом, після чого байк викинув із траси. Потім транспортний засіб "поскакав" на гравійній пастці, перелетів захисний бар’єр і врізався у вишку оператора на ім'я Жоао.

Після інциденту Акоста поспілкувався із Жоао, дізнався про його самопочуття, а також запросив працівника ТБ у бокси.

У неділю, 24 серпня, відбулися перегони Гран-прі Угорщини, на яких Акоста посів друге місце. Після заїзду іспанець привітав оператора.

