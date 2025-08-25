На футбольному полі в Україні помітили "сліди від НЛО" (фото)

Кубковий матч в Україні викликав хвилю жартів у мережі

У понеділок, 25 серпня, в Україні відбуваються останні матчі 1/32 фіналу Кубка країни з футболу. Чинним переможцем турніру є донецький "Шахтар".

У поєдинку "Реал Фарма" (Одеса) — "Нива" (Тернопіль) глядачі звернули увагу на якість газону. Гра проходила на стадіоні "Іван" в Одесі та завершилася перемогою гостей з рахунком 0:3, повідомляє "Телеграф".

На футбольному полі можна побачити дивні кола. Окрім того, загальний стан газону викликає питання.

Футбольне поле на стадіоні "Іван" в Одесі

У мережі лише посміялися з ситуації. Один із користувачів пожартував, що кола на полі залишив НЛО. Інший вважає, що на "Івані" варто провести фінал Кубка України, третій — що стадіон слід перейменувати на "Василь".

Нагадаємо, фінал Кубка України з футболу сезону 2024/25 завершився скандалом. Відомий український коментатор Віктор Вацко розкритикував поведінку бразильських футболістів "Шахтаря" під час церемонії нагородження. Річ у тім, що деякі бразильці проігнорували легенд українського футболу, які нагороджували гравців. Крім того, вони наслідували "Барселону", гравці якої святкували перемогу в Суперкубку Іспанії у стильних окулярах.