Россия подала многомиллиардный иск против Формулы-1: детали скандала

Во вторник, 26 августа, стало известно, что компания "Росгонки", которая организовывала российский этап Формулы-1, подала иск на Королевские гонки. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Формула-1 отказалась проводить этап в России.

В РФ потратили 50 млн фунтов стерлингов (около 5,4 млрд рублей) на организацию гонок и требуют от F1 компенсации с процентами. Об этом сообщает The Telegraph.

"Росгонки" подала соответствующий иск в Высокий суд Англии и Уэльса. В РФ утверждают, что организаторы Формулы-1 нарушили условия долгосрочного соглашения и приняли решение под влиянием внешних политических факторов. Примечательно, что F1 изначально была не против вернуть деньги, однако не могла сделать перевод из-за санкций против России.

Их позиция такова, что они были бы рады вернуть деньги, но мы все под санкциями, переводы закрыты, поэтому приходится ждать. Генеральный директор "Росгонки" Алексей Титов

Напомним, Гран-при России впервые был проведен в 2014 году на трассе в Сочи и с тех пор ежегодно входил в календарь чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. В марте 2022 года руководство Королевских гонок объявило о досрочном прекращении контракта с организаторами российского этапа.

