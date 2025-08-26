"Своїх не кидаємо": росіянку залишили вмирати на висоті 7000 метрів

У Киргизстані визнали, що врятувати альпіністку неможливо

Російська влада заворушилася після публічного призову сина російської альпіністки Наталії Наговіциної Михайла. Жінку вже оголошено мертвою на Піку Перемоги (Киргизстан), а евакуаційну операцію було згорнуто.

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив посприяти в порятунку росіянки. Про це повідомила пресслужба Інформаційного центру СК 26 серпня. Додамо, що альпіністка 14 днів знаходиться на висоті 7000 м за температури 23-26 градусів морозу.

Бастрикін доручив центральному апарату невідкладно звернутися до МНС Росії та забезпечити необхідну взаємодію з метою вжиття вичерпних заходів до встановлення всіх обставин та сприяння в порятунку альпіністки, про що подати оперативну доповідь. Інформаційний центр СК

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що МЗС РФ зробило все для порятунку росіянки.

Російське посольство в Киргизії та центральний апарат МЗС з першого дня отримання інформації робили все можливе для активізації зусиль для порятунку (Наговіциної). Дипломати, зокрема, були у контакті з родичами Марія Захарова

Напередодні Михайло Наговіцин звернувся до влади РФ із закликом врятувати матір у найближчі кілька днів. Річ у тому, що непогана погода на горі сприяє евакуації. Син альпіністки вважає, що його мати жива через відео 7-денної давності, яке зняв БПЛА. На кадрах Наталя перебуває у наметі та активно махає рукою.

Нагадаємо, у серпні 2025 року 47-річна Наталія Наговіцина здійснювала сходження на Пік Перемоги (7439 м) разом із ще трьома альпіністами: росіянином Романом Мокринським, німцем Гюнтером Зигмундом та італійцем Лукою Сінігілья. 12 серпня жінка зірвалася та зламала ногу. Мокринський надав їй першу допомогу і спустився до штурмового табору.

Сінігілья та Зигмунд вирушили до Наталі. 13 серпня вони принесли їй спальний мішок, грілку, їжу та газовий балон. Чоловіки заночували з росіянкою, після чого вирішили спуститися за допомогою. Сінігілья отримав обмороження рук, а 15 серпня він помер болісною смертю через набряк мозку. Гюнтера та Мокринського пізніше евакуювали рятувальники.

17 серпня військовий вертоліт Киргизстану Мі-8 попрямував до росіянки, проте через складні погодні умови він не долетів і здійснив жорстку посадку на висоті 4600 метрів. Декілька людей отримали тяжкі травми, після чого їх евакуювали іншим вертольотом.

19 серпня рятувальники Киргизстану та досвідчені альпіністи розпочали рятувальну операцію, проте вже 23 серпня її звернули на висоті 6100 м. Глава пресслужби МНС Киргизстану Аділ Чаргинов заявив про смерть Наговіциної.

Зазначимо, у 2021 році чоловік Наговіциної Сергій загинув під час сходження на гору Хан-Тенгрі (6995 м), яка знаходиться поряд з Піком Перемоги. Наталя була з чоловіком, коли у нього трапився інсульт на висоті 6900 метрів та його паралізувало. Тільки після смерті Сергія Наговіцина погодилася на евакуацію, а через рік вона повернулася на Хан-Тенгрі та встановила там меморіальну табличку на згадку про загиблого чоловіка. Про це навіть зняли документальний фільм.

Довідка: Пік Перемоги — гірська вершина заввишки 7439 метрів хребта Какшаал-Тоо, найвища точка Тянь-Шаню та Киргизстану, найпівнічніший 7-тисячник. Досвідчені альпіністи вважають гору досить небезпечною для сходження. Деякі роки піднятися на вершину не вдається нікому.

