Кріпацтво не за горами: у Росії вигадали унікальну заборону

У РФ хочуть боротися з втечею шахістів

Російських шахістів можуть зобов’язати повернути гроші у разі переходу в інші країни. До речі, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в інші країни перейшли понад 200 російських гросмейстерів.

Про це розповів президент Федерації шахів Росії (ФШР) Андрій Філатов. Спонсорам буде запропоновано включати відповідний пункт до контрактів гравців.

"ФШР прийняла рішення звернутися до всіх великих російських спонсорів, які допомагають шахістам та їх командам, щоб в обов’язковому порядку до контрактів було внесено пункт, згідно з яким шахіст зобов’язаний повернути всі спонсорські гроші у разі зміни спортивного громадянства. ФШР зробила висновки й подібну практику вже ввела після того, як низка шахістів змінили громадянство після 2022 року.

Цей крок необхідний у нинішніх реаліях, хоч і викликає хворобливу реакцію у багатьох тренерів, які прикріплені до талановитих шахістів та намагаються маніпулювати ними”, – заявив Філатов.

У мережі розкритикували це нововведення. Один із користувачів зазначив, що такими темпами російська влада може повернути кріпацтво.

Раніше повідомлялося, що титулований український шахіст, чемпіон світу з бліцу та рапіду Василь Іванчук не зумів пробитися до плей-офф на чемпіонаті світу з бліцу в Нью-Йорку (США). Василь дуже боляче сприйняв поразку. До речі, 2023 року його не пустили на міжнародний турнір.