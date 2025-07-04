Трамп повернув вплив шаховому королю Росії, якого викрадали інопланетяни

Президент США зняв санкції з російського олігарха, який хоче повернути прапор РФ у міжнародні шахи

Росіянин Кірсан Ілюмжинов заявив про намір балотуватися на пост президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). На цей час організацію очолює росіянин Аркадій Дворкович, який був помічником експрезидента РФ Дмитра Медведєва.

Відповідний коментар Ілюмжінова наводить ТАСС. Кірсан збирається повернути прапор та гімн РФ на міжнародних шахових змаганнях.

"Це буде моє перше завдання: відновлення в повних правах слави радянської та російської шахової школи. Щоб прапор Росії майорів на всіх змаганнях ФІДЕ. Про це, зокрема, планую говорити з президентом США Дональдом Трампом.

Я вдячний Дональду Трампу, який своїм указом виключив мене зі списку санкцій. Я десять років бився, воював – писав листи й (Бараку) Обамі, і (Джорджу) Бушу, і Трампу. І подавав до суду. Тепер справедливість перемогла", — заявив Ілюмжинов.

Напередодні президент США Дональд Трамп зняв санкції з Ілюмжинова. У 2015 році американська влада звинуватила Кірсана в підтримці режиму Асада. Тоді ж його активи в межах Штатів було заморожено. 2018 року російського мільярдера змусили піти з посади президента ФІДЕ. Наступні вибори в організації відбудуться 2026 року в Узбекистані.

Додамо, що Ілюмжинов розповідав, що його викрали інопланетяни. Перший контакт нібито відбувся 1997 року.

"Вересень 1997 року, Москва. Інопланетяни покликали на балкон. Я вийшов і незабаром опинився у них на кораблі. Я питав, чому вони не розкриються, не розкажуть усім про себе. Один із них відповів: "Ну, ви ж із мурахами не спілкуєтеся. Рівень цивілізації у вас ще не доріс".

Потім інопланетяни знову прийшли. Почали запитувати: "Чому не розповів про нас? Чому мовчиш? Чи боїшся?" Я пояснив, що, якби все розповів Вася Пупкін, люди махнули б рукою – ну, перепив. А коли про таке заявляє президент Калмикії та ФІДЕ — це вже інше", — заявляв Ілюмжинов.

Раніше повідомлялося, що ФІДЕ допустила збірні РФ та Білорусі до командних змагань у нейтральному статусі. Рішення стосується лише юніорів (до 18 років) та спортсменів з обмеженими можливостями.