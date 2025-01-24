Кремль повернув збірну Росії на міжнародну арену

У шахах ухвалили ганебне рішення

Данський гросмейстер і тренер чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена Петер Гейне Нільсен прокоментував рішення Міжнародної федерації шахів (FIDE) допустити збірні РФ та Білорусі до командних змагань у нейтральному статусі. Рішення стосується лише юніорів (до 18 років) та спортсменів з обмеженими можливостями.

Відповідний пост данець опублікував у соцмережі Х. За його словами, без руки Кремля тут не обійшлося.

"Всесвітня федерація шахів дозволить командам з Росії та Білорусі брати участь в офіційних чемпіонатах світу серед юніорів та гравців з обмеженими можливостями.

Це сталося після постійного тиску з боку Федерації шахів Росії, безпосередньо пов’язаної з Кремлем”, – написав Петер.

Нагадаємо, на ЧС-2024 з рапіду організатори заборонили Карлсену грати в джинсах. До речі, на ЧС по бліцу норвежця допустили до змагань, хоча він також прийшов на гру в джинсах.

Раніше Магнус закликав не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань. Норвежець виступив із полум’яною промовою прямо на очах російського президента FIDE Аркадія Дворковича. Потім у РФ зажадали, щоб Магнус повернув гроші, зароблені у Росії.