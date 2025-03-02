Чемпіон світу з шахів продав скандальні джинси за величезні гроші

Норвезький шахіст зробив благородний вчинок

Знаменитий шахіст Магнус Карлсен продав на благодійному аукціоні джинси за неймовірні $36 100 (близько 1,5 млн. грн.). Це ті самі штани, в яких норвежця не пустили на чемпіонат світу з рапіду.

Про продаж джинс повідомляє chess.com. Доходи від аукціону будуть передані до некомерційної організації Big Brothers Big Sisters of America (BBBSA), яка допомагає дітям розкрити свій потенціал за допомогою наставництва та підтримки.

За 30 хвилин до закінчення аукціону торги злетіли з $14 200 до разючих $36 100. Джинси люксового італійського бренду Corneliani від початку коштували Карлсену близько 300 доларів, проте злетіли в ціні після протесту норвежця. Після того, як Карлсена не пустили на турнір через дрес-код і зажадали від нього переодягнутися, Магнус просто послав організаторів.

Карлсен продав скандальні джинси

Рішення Карлсена відмовитися від участі в чемпіонаті світу потрапило до заголовків газет по всьому світу і викликало дискусії про дрес-коди у професійних шахах. Вже на переможному для себе чемпіонаті світу з бліцу, який також проходив у Нью-Йорку, Магнус також грав у джинсах, що влаштувало організаторів.

Магнус Карлсен у джинсах

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зумів приплести Володимира Зеленського до скандалу з Карлсеном. Все через те, що президент України у "неформальному" одязі проводить зустрічі з лідерами інших країн.