Дід воював за УНР і передбачив велику війну: таємниці легенди хокею з українським корінням

Знаменитий спортсмен виріс у родині українця та англійки

Успіх вихідців з України у НХЛ є невіддільною частиною історії українського хокею. Особняком тут стоїть тріумф Вейна Грецкі, проте до "Великого" в лізі блищав ще один супербомбардир з українським корінням — Майк Боссі.

Що потрібно знати

Майк Боссі став справжньою легендою у НХЛ

Великий канадський спортсмен народився у родині українця та англійки

Дід хокеїста воював проти більшовиків за незалежну Україну

"Телеграф" розповідає історію одного з найкращих снайперів в історії НХЛ Майка Боссі. Дід спортсмена Володимир Босий був знаковою фігурою в Українській Державі гетьмана Скоропадського.

Майк народився в сім’ї українця Бордена (Богдана) Боссі та англійки Дороті. Батько спортсмена мав ковзанку на задньому дворі свого багатоквартирного будинку, що напевно вплинуло на пристрасть сина до хокею. Проте Боссі-молодший міг і не стати професійним хокеїстом. В юності він зламав колінну чашечку, змагаючись у стрибках у довжину у школі. Через цю травму у майбутньої суперзірки розвинулися хронічні проблеми з коліном.

Майк був уродженим бомбардиром. На дитячому та юнацькому рівні він забивав, причому забивав багато. За 5 сезонів у Головній юніорській хокейній лізі Квебека Боссі забив 309 шайб, а його кількість очок (532) досі є рекордом на цьому рівні. Примітно, що скаути НХЛ вважали Майка "недостатньо міцним" та слабким у захисті.

З усім тим на драфті любителів 1977 року "Нью-Йорк Айлендерс" вибрав Боссі під 15-м номером. Це стало доленосним рішенням для команди, де пізніше сформувалося "Велике тріо" (Браян Троттьє, Кларк Гілліс та Майк Боссі). Ця атакувальна зв’язка принесла "Айлендерс" 4 Кубки Стенлі поспіль. 1987 року на піку кар’єри у віці 30 років Майк завершив кар’єру. Причиною цього стали хронічні травми спини та коліна. Деякі досягнення Майка досі є небитими.

"Велике тріо" Нью-Йорк Айлендерс/Фото: Getty Images

Майк Боссі/Фото: Getty Images

Рекорди Майка Боссі

Найбільша кількість сезонів поспіль із 50+ закинутими шайбами: 9 сезонів поспіль (цей рекорд Боссі ділить із Грецкі та Овечкіним за загальною кількістю сезонів із 50+ голами, але є єдиним, хто зробив це поспіль).

Найбільша середня кількість голів за гру в регулярному сезоні за всю історію НХЛ (≈0,762 гола за гру) (573 голи у 752 матчах).

Єдиний гравець в історії НХЛ, який забив переможні голи у фіналах Кубка Стенлі у двох сезонах поспіль (1982 та 1983).

Єдиний гравець, який забив чотири переможні голи в одній серії плей-оф (фінал конференції 1983).

Майк Боссі з Кубком Стенлі/Фото: Getty Images

Боссі був включений до Залу хокейної слави у 1991 році. Його ігровий номер (22) виведено з оберту "Айлендерс". Помер великий снайпер у віці 65 років у Монреалі (Канада) 14 квітня 2022 року від раку легенів.

Майкла Боссі включено до списку ста найкращих хокеїстів НХЛ/Фото: Getty Images

У Нью-Йорку після смерті Боссі вшанували пам’ять великого хокеїста під номером 22/Фото: Getty Images

Дід Майка Володимир Босий під час Першої світової війни записався добровольцем до легіону українських січових стрільців. Пізніше працював в уряді гетьмана Павла Скоропадського, а після приходу Директорії воював проти більшовиків. Після поразки опинився у таборах для інтернованих у Польщі, згодом вийшов на волю та емігрував до Канади.

Володимир Босий

Босий у своїй роботі "Розвал Європи та Україна" (1933 рік) зробив передбачення великої війни, в якій за вплив боротимуться чотири сторони: ревізіоністи, протиревізіоністи, більшовики (ліга "Комінтерн") та нейтральні (США). Через 6 років розпочалася Друга світова війна.

