Світовий рекорд та посталкогольна кома: історія генія з України, якого поцілував Бог

Легендарний спортсмен народився та помер у Запоріжжі

Радянська Україна подарувала світовому спорту чимало атлетів. Один із них Володимир Ященко.

Що потрібно знати

Володимир Ященко народився у Запоріжжі 1959 року

Спортсмен у юному віці побив світовий рекорд у стрибках у висоту

Легкоатлет завершив кар’єру у 20 років через травму ноги

Знайти себе поза професійним спортом Володимир не зумів

"Телеграф" розповідає історію легендарного легкоатлета, стрибуна у висоту із Запоріжжя Володимира Ілліча Ященка. Майбутній рекордсмен світу дуже рано завершив спортивну кар’єру, після якої так і не знайшов себе.

Ященко відносно пізно познайомився зі стрибками у висоту. У 12 років він почав займатися у місцевій секції, а вже у 15 років подолав висоту 2,03 м. У 1976 році Володимир побив світовий рекорд серед юніорів – 2,22 м.

Вже за рік Ященко під час матчевої зустрічі між США та СРСР у Річмонді (США) встановив одразу три досягнення: новий світовий рекорд для юніорів — 227 см, потім рекорд Європи — 231 см і потім світовий рекорд — 233 см. Слідом у кар’єрі молодого спортсмена були перемоги на трьох чемпіонатах Європи та встановлення нових рекордів. У Мілані Ященко встановив світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні — 235 см, а в Тбілісі — покращив свій найкращий результат, подолавши планку на висоті 234 см.

Володимир Ященко/Фото: Getty Images

Зазначимо, що Володимир був останнім рекордсменом світу у цій дисципліні, який стрибав у перекидний спосіб. Наступне покоління чемпіонів та рекордсменів використовували фосбері-флоп.

Як мінялися стрибки у висоту

Цікаво, що тренери вважали Ященка технічно слабким атлетом, проте його талант переважував усі помилки.

Це був талант милістю Божою. Генія, чистий геній. Технічно Володя завжди кульгав. Але природа так його обдарувала, що навіть за видимих похибок він витворяв неймовірні речі. По суті, злітав десь на 2,50 м, але через технічні помилки брав менше, ніж насправді міг. А скільки він міг – одному Богові відомо. Тренер збірної СРСР Володимир Дячков

На жаль, молодий спортсмен не зміг реалізувати свій потенціал. Під час підготовки до Кубка світу в Токіо Володимир порвав зв’язки коліна, а подальші операції були невдалими, через що легкоатлет у 20 років завершив професійну кар’єру. Спортсмен пішов до армії, де служив у спортроті, а потім повернувся до рідного міста, де працював тренером. Світовий рекордсмен впав у депресію, а в останні роки життя почав зловживати алкоголем.

1999 року 40-річний Ященко з діагнозом "посталкогольна кома" потрапив до лікарні. Лікарі врятувати легенду спорту не зуміли. Похований великий атлет у Запоріжжі на Капустяному цвинтарі.

Могила Володимира Ященка у Запоріжжі

У 2018 році у Запоріжжі на фасаді будівлі Палацу спорту ZTR відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Володимиру Ященку.

