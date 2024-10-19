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"Дітей треба за горло брати": російська чемпіонка підтримує жорстокість тренерів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олена Бережна Новина оновлена 19 жовтня 2024, 13:15
Олена Бережна. Фото instagram.com/berezhnayaofficial

Спортсменка підтримує жорстокі методи роботи з учнями

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Олена Бережна підтримує жорсткі методи роботи з дітьми. Це не перша російська фігуристка, яка з розумінням ставиться до образ з боку тренерів.

Відповідний коментар Бережної наводить RT. Олена вважає, що юних спортсменів іноді треба просто "за горло брати".

— Коли Москвина була жорсткіша: коли працювала з вами чи зараз, коли під її керівництвом тренується ваша дочка?

Мені здається, зараз. Нинішні діти інші, тим паче 15 років. Іноді їх треба просто за горло брати. Особливо коли тренер щось пояснює, чогось хоче навчити, а спортсмени фирчать та морди корчать. Я якось Тамару Миколаївну спитала, невже я й сама такою шкідливою була.

— І що вона відповіла?

— "Ти була інша". Москвина в 15 років мене не знала, а в 18 — це вже зовсім інша справа, — заявила Бережна.

Нагадаємо, Бережна та Антон Сіхарулідзе під керівництвом Тамари Москвиної виграли золото Олімпіади-2002. Зараз у Москвиної тренується дочка Бережної Софія Діана Касінс, її партнером є Олександр Брегей.

У мережі розкритикували слова фігуристки.

Раніше знаменита російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова запросила президента РФ Володимира Путіна гроші на проведення свого льодового шоу. Примітно, що такий запит зробила і Тетяна Навка, дружина прес-секретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.

Теги:
#Фігурне катання