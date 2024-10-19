"Дітей треба за горло брати": російська чемпіонка підтримує жорстокість тренерів

Спортсменка підтримує жорстокі методи роботи з учнями

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Олена Бережна підтримує жорсткі методи роботи з дітьми. Це не перша російська фігуристка, яка з розумінням ставиться до образ з боку тренерів.

Відповідний коментар Бережної наводить RT. Олена вважає, що юних спортсменів іноді треба просто "за горло брати".

— Коли Москвина була жорсткіша: коли працювала з вами чи зараз, коли під її керівництвом тренується ваша дочка?

— Мені здається, зараз. Нинішні діти інші, тим паче 15 років. Іноді їх треба просто за горло брати. Особливо коли тренер щось пояснює, чогось хоче навчити, а спортсмени фирчать та морди корчать. Я якось Тамару Миколаївну спитала, невже я й сама такою шкідливою була.

— І що вона відповіла?

— "Ти була інша". Москвина в 15 років мене не знала, а в 18 — це вже зовсім інша справа, — заявила Бережна.

Нагадаємо, Бережна та Антон Сіхарулідзе під керівництвом Тамари Москвиної виграли золото Олімпіади-2002. Зараз у Москвиної тренується дочка Бережної Софія Діана Касінс, її партнером є Олександр Брегей.

У мережі розкритикували слова фігуристки.

Раніше знаменита російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова запросила президента РФ Володимира Путіна гроші на проведення свого льодового шоу. Примітно, що такий запит зробила і Тетяна Навка, дружина прес-секретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.